Copa del Rey 2020/2021: il Siviglia doma l'Almeria e accede in semifinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un gol di Ocampos ha regalato la qualificazione alla semifinale di Copa del Rey 2020/2021 al Siviglia, realizzato superando l'opposizione difensiva dell'Almeria (0-1). Nel palcoscenico dell'Estadio de los Juegos Mediterráneos di Almeria, Suso e compagni hanno realizzato un colpo importante, ottenendo l'accesso al penultimo atto della competizione iberica. La rete dell'esterno d'attacco argentino, sopra menzionato, è arrivata su assist al bacio del solito Suso, illuminante già ai tempi del Milan. I padroni di casa hanno tentato di infastidire gli avversari, utilizzando le proprie armi e provando a pungere con la coppia Villar-Villalba, senza successo. Performance convincente, 'di squadra', tosta, da Siviglia: semifinale conquistata da Lopetegui.

