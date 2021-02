Buzzi | Intesa-Sanpaolo e Stellantis Far soldi con i titoli Draghi-friendly

DividendProfit : Piazza Affari e Draghi: Equita consiglia 5 titoli liquidi. In campo Buzzi, Intesa, Mediobanca, Mediolanum, Stellant… - finanza_online : #Draghi al Quirinale? Nel frattempo Equita suggerisce di puntare su titoli liquidi (appartenenti all’indice… -

Finanzaonline.com

I titoli su cui puntare? Secondo l'analista di Equita Sim in pole position ci sonoUnicem ,Sanpaolo, Mediobanca , Banca Mediolanum e S tellantis . Secondo Marzotto Investment House la ...I titoli su cui puntare, secondo Equita, sono soprattuttoUnicem ,Sanpaolo , Mediobanca , Banca Mediolanum e Stellantis . "Draghi sarebbe un risultato positivo per i mercati, non perché ...Secondo Equita, la credibilità di Mario Draghi a livello internazionale potrebbe spostare nuovi flussi di capitale sull'Italia ...Il Ftse Mib scatta in avanti, salutando con favore la figura di Draghi a capo di un potenziale Governo istituzionale. Ecco i titoli da comprare ora.