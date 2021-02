Bertolaso torna e rilancia: «In Lombardia possibile tutti vaccinati entro giugno». Agli over 80 dal 24 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Guido Bertolaso ha ufficialmente iniziato la sua collaborazione con la Regione Lombardia per gestire la fase due della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Lo aveva anticipato stamattina Attilio Fontana postando una foto sul suo profilo Facebook che lo ritraeva insieme all’ex capo della Protezione Civile e la vicepresidente Letizia Moratti, ed è stato confermato successivamente in conferenza stampa. «Sarà la più importante operazione di Protezione Civile mai realizzata in Italia – ha dichiarato Bertolaso nel suo intervento -. Sono un funzionario dello Stato e quindi darò tutta la mia vita per contribuire a risolvere i problemi del mio adorato Paese». La fase 2 partirà a fine febbraio Prima dell’inizio della conferenza stampa era stato anticipato che la vaccinazione per gli over 80 sarebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Guidoha ufficialmente iniziato la sua collaborazione con la Regioneper gestire la fase due della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Lo aveva anticipato stamattina Attilio Fontana postando una foto sul suo profilo Facebook che lo ritraeva insieme all’ex capo della Protezione Civile e la vicepresidente Letizia Moratti, ed è stato confermato successivamente in conferenza stampa. «Sarà la più importante operazione di Protezione Civile mai realizzata in Italia – ha dichiaratonel suo intervento -. Sono un funzionario dello Stato e quindi darò tutta la mia vita per contribuire a risolvere i problemi del mio adorato Paese». La fase 2 partirà a finePrima dell’inizio della conferenza stampa era stato anticipato che la vaccinazione per gli80 sarebbe ...

