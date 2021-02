Benny G | l’influencer neomelodica di 10 anni su cui il tribunale dei minori è intervenuto

Leggi su tpi

(Di martedì 2 febbraio 2021)G ha 10, 40 profili su Instagram di cui uno da 30 000 follower, una pagina fb con altrettanti follower, un profilo su TikTok che le è stato chiuso per violazioni nell’utilizzo, un account YouTube da 53.000 follower. Tutti aperti da sua madre (dice la madre), tutti non tenendo conto dei limiti di età imposti dalle piattaforme per cuinon potrebbe avere avere account perché troppo piccola (alcuni video e foto sono difa, quindi quandoera perfino più giovane). Già questo sarebbe un problema, se il problema non fossero anche i contenuti.G è, ufficialmente, un giovane talento, “una cantante” come si definisce lei stessa in alcune interviste che si trovano su YouTube. O “un’artista numero uno nel mondo”, come grida la madre in ...