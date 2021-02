Yulia Navalnaya non è solo la moglie di Alexey | ma un punto di riferimento per tutta l' opposizione russa

Agenzia_Ansa : Oltre 4mila arresti alle proteste pro #Navalny. Rilasciata la moglie Yulia Navalnaya. Condanna degli Usa e dell'Ue… - pierofassino : Più di 1.000 persone, compresa Yulia Navalnaya, sono state arrestate oggi durante le manifestazioni in tutta la Rus… - globalistIT : - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Navalny Chi è Yulia #Navalnaya, la nuova star dell'opposizione a #Putin #Russia #ANSA - jazzhistory01 : RT @Agenzia_Ansa: #Navalny Chi è Yulia #Navalnaya, la nuova star dell'opposizione a #Putin #Russia #ANSA -

Si chiamaed è la moglie del rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny. Negli ultimi tempi però è diventata un punto di riferimento dell'opposizione russa e c'è già chi pensa che in futuro ..., la moglie di Alexey Navalny, è stata multata oggi per 20mila rubli (circa 210 euro) per aver preso parte ieri alli manifestazioni non autorizzate a sostegno del marito. Lo riporta ...Negli ultimi tempi è diventata un punto di riferimento dell'opposizione russa e c'è già chi pensa che in futuro possa essere proprio lei a prendere il posto del marito, che rischia di restare rinchius ...(LaPresse) – Yulia Navalnaya, la moglie del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, è arrivata lunedì in tribunale di Mosca dove deve rispondere dell’accusa di partecipazione a una manifestazion ...