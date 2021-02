«WeCrashed» | la prima volta di Anne Hathaway e Jared Leto per Apple

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ambiziosa ascesa di WeWork, una delle start-up più redditizie degli ultimi decenni, e la sua inevitabile caduta diventano il fulcro della nuova serie originale ordinale da Apple Tv+ sotto la direzione di John Requa e Glenn Ficarra e l’ideazione di Lee Eisenberg e Drew Cervello. Si chiama WeCrashed e vedrà come protagonisti due premi Oscar, Anne Hathaway e Jared Leto, alla loro prima collaborazione insieme. La miniserie, che potrebbe essere composta da 6 o da 8 episodi, è ispirata al podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork e si concentrerà su un gruppo di personaggi egocentrici e narcisisti al lavoro sullo sviluppo di una società legata l’offerta di spazi di co-working per aziende e lavoratori freelance in giro per il mondo. https://twitter.com/THR/status/1355199123864088579

