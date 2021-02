The Transporter: Jason Statham chiese di eliminare dal film una scena presente nel trailer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Jason Statham chiese al regista di The Transporter di eliminare dal film una scena che considerava inverosimile già presente nel trailer. Durante la fase di montaggio di The Transporter, su richiesta di Jason Statham, il regista e il montatore furono costretti ad eliminare una scena che era già presente nel trailer della pellicola: l'attore inglese credeva che la sequenza in questione fosse esagerata e inverosimile. Il trailer mostrava una scena incredibile in cui Frank devia un missile con un semplice vassoio da tè. Durante la stessa sequenza, ovvero quella dell'assalto alla casa di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021)al regista di Thedidalunache considerava inverosimile giànel. Durante la fase di montaggio di The, su richiesta di, il regista e il montatore furono costretti adunache era giàneldella pellicola: l'attore inglese credeva che la sequenza in questione fosse esagerata e inverosimile. Ilmostrava unaincredibile in cui Frank devia un missile con un semplice vassoio da tè. Durante la stessa sequenza, ovvero quella dell'assalto alla casa di ...

