Tabellone Atp Melbourne 1 2021 | c’è Sinner | diversi azzurri al via

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilprincipale del torneo Atp 250 di, denominato Great Ocean Road Open. L’azzurro Jannik, quarta testa di serie, usufruirà del bye al primo turno e affronterà all’esordio il vincente del match tra Lu e Vukic. Gianluca Mager sfiderà Jordan Thompson, mentre Stefano Travaglia affronterà Roberto Carballes Baena. Infine derby tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso. IL MONTEPREMI DEL TORNEO ILCOMPLETO (1) Goffin bye Alcaraz vs Balasz Dzumhur vs Delbonis Monteiro vs (15) Pospisil (11) Thompson vs Mager Cressy vs Herbert Hanfmann vs Vilella Martinez (5) Basilashvili bye (3) Hurkacz bye Torpegaard vs Martinez Coppejans vs Haase Cuevas vs (14) Andujar (1) Querrey vs Laaksonen Carballes Baena vs Travaglia O’Connell b. Koepfer 5-7 6-4 6-1 (8) Bublik bye (7) Kecmanovic ...