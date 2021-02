Scontro Ibrahimovic-Lukaku | la procura apre un’inchiesta

Leggi su zon

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lotranon si è esaurito all’interno del terreno di gioco. Il comunicato della Figc: convocato Valeri Iltore federale Giuseppe Chinè ha apertosul caso. Quanto avvenuto tra i due calciatori, durante il match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia disputato lo scorso 26 gennaio, non è piaciuto in federazione . La partita, poi vinta dall’Inter per 2-1, ha suscitato molte polemiche e indignazione, con pareri discordanti. “Iltore Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo alloverbale andato in scena tra i calciatori Zlatane Romeluin occasione di ...