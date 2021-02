Roma | macabro ritrovamento in un appartamento | rinvenuto cadavere mummificato di una donna

(Di lunedì 1 febbraio 2021)ieri anel quartiere Africano dove gli agenti di Polizia hannoildi una. La scoperta è stata fatta intorno all’ora di pranzo di ieri, domenica 31 gennaio 2021. Quartiere Africano:morta in casa, ecco cosa è successo A fare la macabra scoperta sono stati i poliziotti entrati nell’abitazione situata in Viale Libia solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta, chiusa dall’interno. La, una signora italiana di 68 anni, non si vedeva da giorni. Dall’tuttavia proveniva un cattivo odore, da qui l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa. Entrati nell’gli operatori hanno quindi ...

Macabro ritrovamento ieri a Roma nel quartiere Africano dove gli agenti di Polizia hanno rinvenuto il cadavere mummificato di una donna. I corpi di due donne sono stati ritrovati dalla Polizia in due appartamenti differenti, in due diverse zone della Capitale.