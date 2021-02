Ricordate la mille lire con Giuseppe Verdi? Il suo valore oggi è da capogiro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pezzo quasi unico nel suo genere, banconota entrata nell’immaginario collettino del paese. Tutte le valutazioni. mille lire Verdi (Facebook)Piccoli tesori nascosti in casa, o inconsapevolmente conservati senza nemmeno conoscerne il reale valore. Monete, banconote, quanto possono valere determinati “pezzi” che a volte, forse, nemmeno consideriamo? La verità è che possono valere tanto, cosi come possono valere poco, a volte ancora quasi niente. In questi casi si considera ad esempio l’integrità della banconota, se di banconota si tratta, lo stato di conservazione, eventuali danni, e via discorrendo. Uno dei pezzi da collezione più ambiti nel nostro paese è la cosiddetta mille lire di Giuseppe Verdi. La serie introdotta dalla Banca ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Pezzo quasi unico nel suo genere, banconota entrata nell’immaginario collettino del paese. Tutte le valutazioni.(Facebook)Piccoli tesori nascosti in casa, o inconsapevolmente conservati senza nemmeno conoscerne il reale. Monete, banconote, quanto possono valere determinati “pezzi” che a volte, forse, nemmeno consideriamo? La verità è che possono valere tanto, cosi come possono valere poco, a volte ancora quasi niente. In questi casi si considera ad esempio l’integrità della banconota, se di banconota si tratta, lo stato di conservazione, eventuali danni, e via discorrendo. Uno dei pezzi da collezione più ambiti nel nostro paese è la cosiddettadi. La serie introdotta dalla Banca ...

