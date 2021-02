Meloni la ' bolsonariana' ha il coraggio di indignarsi | ' Conte - Arcuri | vergogna sulla pandemia'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ha parlato quella che si è opposta a tutte le chiusure, che ha difeso questa estate le discoteche e la movida dei ricchi e sotto le feste non si era mostrata contraria alle piste da sci che sarebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni bolsonariana

Globalist.it

... conclude...opposte a Salvini e. Ma sull'opposizione al governo ha una linea netta. Tuttavia in questa fase è molto impegnata a creare un argine alla deriva di estrema destra, trumpiana e, ...La leader di Fratelli d'Italia sui padiglioni: "'Siamo molto sotto lo zero è una vergogna spendere i soldi degli italiani così in questo momento, tra l'altro con procedure opache" ...L'esponente di Forza Italia attacca la maggioranza che sostiene Conte ma soprattutto manda segnali alla destra sovranista ...