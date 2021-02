Mandragora passa al Torino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Torino molto attivo a poche ore dalla chiusura della finestra di calciomercato invernale. Dopo aver chiuso con il Betis per l’attaccante paraguaiano, Antonio Sanabria, il club granata si assicura anche il centrocampista, Rolando Mandragora, scelto per sostituire Meitè ceduto al Milan. Mandragora-Torino: trattativa in chiusura? Per l’ufficialità occorre ancora qualche dettaglio: innanzitutto il benestare dell’Udinese. dove attualmente il giocatore è in prestito, e l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino e con la quale il classe’97 ha un contratto fino al 2025. Le parti stanno comunque lavorando per chiudere l’affare entro le 20 di stasera. La formula del trasferimento prevede il prestito con obbligo di riscatto, dopodichè un contratto di quattro stagioni con i granata fino al 2025. Decisiva la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021)molto attivo a poche ore dalla chiusura della finestra di calciomercato invernale. Dopo aver chiuso con il Betis per l’attaccante paraguaiano, Antonio Sanabria, il club granata si assicura anche il centrocampista, Rolando, scelto per sostituire Meitè ceduto al Milan.: trattativa in chiusura? Per l’ufficialità occorre ancora qualche dettaglio: innanzitutto il benestare dell’Udinese. dove attualmente il giocatore è in prestito, e l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino e con la quale il classe’97 ha un contratto fino al 2025. Le parti stanno comunque lavorando per chiudere l’affare entro le 20 di stasera. La formula del trasferimento prevede il prestito con obbligo di riscatto, dopodichè un contratto di quattro stagioni con i granata fino al 2025. Decisiva la ...

