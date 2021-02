Lordstown Endurance - Il pick-up elettrico sul mercato nel 2021

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LaMotors ha confermato la propria strategia per raggiungere ilentro la fine del, attraverso il lancio del-up. Allo stesso tempo, il costruttore americano ha ufficializzato l'arrivo, previsto per la seconda metà del 2022, di un secondo modello denominato Van: il veicolo, che sarà anticipato già nel mese di giugno in una forma molto vicina a quella definitiva, sfrutterà la medesima piattaforma del-up. Batterie firmate LG e prezzi da 52.500 dollari. Nel corso delle prossime settimane, la Casa assemblerà 57 esemplari Beta dell', con l'obiettivo di svolgere i test finali di messa a punto e omologazione prima dell'avvio della produzione. Nel frattempo, laha siglato un ...

è un pick-up elettrico che si distingue dalla concorrenza grazie all'utilizzo di 4 motori elettrici installati nelle ruote , e offrirà almeno inizialmente un'autonomia di circa ...La trasformazione della fabbrica si focalizzerà principalmente sulla produzione dei nuovi pick-up elettrici, conosciuti con il nome di. Quest'ultimo si distingue dalla ...Il costruttore americano conferma la sua strategia e annuncia anche l'arrivo, nel 2022, di un secondo veicolo denominato Van ...Le innovazioni green colpiscono anche i veicoli di grandi dimensioni, come i noti pick-up spesso scelti più per motivi lavorativi che per altro. Tuttavia in molti potrebbero rivalutare il mezzo con i ...