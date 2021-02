Inter | Marotta svela la verità sulla trattativa Sanchez-Dzeko

ZZiliani : “#Eriksen mi è piaciuto tantissimo, si sta applicando molto”. Parole di #Stellini (vice di quell’#AntonioConte che… - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'Mai entrati nel vivo della trattativa Dzeko-Sanchez. Mercato chiuso' - Glongari : #Inter il CEO #Marotta “Il nostro mercato è chiuso”. Su #Dzeko e #Sanchez: “Agenti troppo audaci” @tvdellosport… - ItaSportPress : Inter, Marotta: 'Mercato chiuso. Eriksen? Squadra con titolari e titolari. Non riserve' - - passione_inter : Ancora Marotta: 'Mercato povero, da ora si tratta con il baratto. Rinnovi? Vi spiego il piano dell'Inter. Su Erikse… -

L'Inter non si muoverà in queste ultime ore di calciomercato. Ad affermarlo è Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ai microfoni di 'Sportitalia': 'È un mercato di riparazione ...MILANO - Intervistato da Sportitalia, l'ad dell'Inter Beppe Marotta chiude a qualsiasi nuova operazione di mercato in entrata per i nerazzurri: " Mercato chiuso? Assolutamente sì " , ha dichiarato. Tramonta definitivamente lo scambio Dzeko-Sanchez... Giuseppe Marotta. Ecco le sue parole: "Questo ultimo giorno di mercato lo viviamo in rilassatezza. E' un mercato povero, che di riparazione non ha nulla. La pandemia..."