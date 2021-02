Inter | Conte | “Sanchez-Lautaro in attacco Eriksen? Sta lavorando molto”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora una volta c'è la Juventus sulla strada di Antonio. Il tecnico dell'si prepara ad affrontare la sua ex squadra nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Queste le sue parole alla vigilia del match ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo avere grande rispetto nei confronti di una formazioneforte. La qualificazione si giocherà in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quando abbiamo perso in casa 1-0 e poi abbiamo pareggiato 1-1 al San Paolo. Dovremo essere bravi e cercare di fare del nostro meglio".caption id="attachment 1081369" align="alignnone" width="1300" (Getty Images )/captionLUKAKU-commenta l'assenza di Romelu Lukaku: "Non è la prima volta che manca Romelu - sottolinea-, ci saràinsieme a ...

'Mi aspetto la solita gara dell'lo conosciamo bene, ci siamo preparati, è una squadra brava a chiudersi e ripartire, con giocatori veloci e in grado di tenere il campo'. Forza e ...... l'è pronta a sfidare nuovamente la Juventus. Stavolta per l'andata della semifinale di Coppa Italia . In campo ci saranno Darmian e Sanchez . Poi Antoniopunta sui titolarissimi. 'Non è ...Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa prima della semifinale di Coppa Italia: "Grande rispetto per la Juve. Eriksen sarà una risorsa" ...Inter-Juventus: Antonio Conte ha parlato prima del match di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri in programma domani. Tutti i dettagli ...