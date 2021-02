Incidente sul lavoro | 51enne muore in una conceria di Castelfranco di Sotto

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuovo, drammaticosul, in Toscana. Un uomo di 51 anni, Salvatore Vetere, è morto adi(Pisa) per un infortunio avvenuto in una. Vetere stava lavorando ad un ponteggio quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un ponteggio alto circa tre metri.