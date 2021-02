Il tempo fermo dei lucchetti sul Gianicolo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sembra proprio che il tempo si sia fermato sul Gianicolo. Almeno secondo i lucchetti rimasti, quelli dedicati all'amore tra coppie. Sono datati 2019. Come se il 2020 non esistesse... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sembra proprio che ilsi sia fermato sul. Almeno secondo irimasti, quelli dedicati all'amore tra coppie. Sono datati 2019. Come se il 2020 non esistesse...

milionediparole : le abitudini sbagliate che ho buttato al vento ipocondria che non mi lasci quando fermo il tempo il bacio sulla gua… - domenicosabell1 : RT @robyeyli: #VentagliDiParole E più non sono stata che un lampo di vita, baciasti la timidezza curandomi in rugiada, nel tempo che di c… - robertis_emilia : RT @robyeyli: #VentagliDiParole E più non sono stata che un lampo di vita, baciasti la timidezza curandomi in rugiada, nel tempo che di c… - gianlucaguidi : @ThManfredi @CrossWordsCW @gianlucac1 Eh ma tra un po’ arriva uno Tsunamity a 360 .vedrà che passaggi veloci sui ca… - SonjaGemma : @lucacinalli2 @QuelloConLaCana Ma cosa dici? Il tempo è fermo, infatti sono ancora lì e continua ad incantarmi, come allora. -