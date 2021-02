Effetto Covid | i veri numeri su giovani inattivi e donne disoccupate | «Il peggio deve ancora venire»

(Di lunedì 1 febbraio 2021), autonomi. Un anno di pandemia di Coronavirus è pesato particolarmente sulle spalle dei soliti noti, quegli «anelli deboli del mercato del lavoro» (come li aveva definiti uno studio del Cnel) che faticavano già senza virus a trovare stabilità. I dati appena distribuiti dall’Istat e dall’Eurostat ci restituiscono un bilancio dell’ultimo anno – ma anche solo degli ultimi mesi del 2020 – fatto di un aumento preoccupante dell’tà tra gli under 35 e di un crollo difficilmente risanabile dal punto di vista dell’occupazione femminile. Il dato suiSu scala annuale, la differenza tra il dicembre 2019 e il 2020 è marcata da circa un punto percentuale: lo scorso anno il dato sulla disoccupazionele (under 25) era al 28,4%, mentre quest’anno si attesta al 29,7%. Il dato ...

weijgenberger : Effetto Covid sugli affitti nelle città europee: da Milano a Barcellona, i quartieri dove i prezzi sono calati di p… - Italia_Notizie : Pensione, effetto Covid: perché è più bassa (da 26 a 99 euro) e come rimediare - davidenegri80 : @LecisNazareno stavamo chiamando emergency, chiediamo sempre contributi a fondo perduto e cancellazione del debito,… - RegalinoV : Jane Fonda è stata vaccinata contro il Covid-19 - InSic_it : Da @EUEnvironment la relazione annuale sull'#economiacircolare della #plastica. Nell'articolo i passaggi su: ??impa… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid

L'HuffPost

... il CEO Matthias Zink ha iniziato la sua presentazione con alcune osservazioni sulla persistente incertezza nel settore, sul quale la pandemia- 19 ha avuto unparticolarmente grave in ......non è possibile stabilire con certezza se vi sia un rapporto diretto di causa -, cioè se questi bambini abbiano partecipato alle lezioni di catechismo tenute dal prete malato di". ...Lieve calo del rapporto carichi/mezzi rispetto al 2019, ma fortunatamente non il temuto crollo. I dati 2021 sono però in leggero peggioramento. Per l'export solito duo protagonista (Francia 54% e Germ ...Napoli – La città partenopea si trova alla vigilia di un’importante tornata elettorale. Che sia maggio o settembre (tutto dipenderà dall’andamento dei contagi da Covid – 19), i cittadini napoletani sa ...