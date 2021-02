“Dimissioni immediate di Arcuri”. Migliaia di adesioni in poche ore alla petizione on line (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono quasi tremila le firme raccolte in Rete che chiedono le Dimissioni immediate di Domenico Arcuri da commissario per l’emergenza Coronavirus. Un numero massiccio che ha mandato letteralmente in tilt il sito dell’associazione che ha promosso l’iniziativa. Motivo della petizione on line, il clamoroso conflitto d’interessi che vede Arcuri committente di vaccini nei quali lui stesso ha investito (81 milioni di euro) come ad di Invitalia. Tra commissario e ad Invitalia, un ruolo di troppo A svelare il conflitto d’interessi l’associazione Luca Coscioni. Chi dirige il piano vaccinale è, infatti, allo stesso tempo l’amministratore delegato di Invitalia. L’investimento in Reithera Srl, del quale Invitalia ha appena acquistato il 30% per 81 milioni di euro di soldi pubblici, solleva una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono quasi tremila le firme raccolte in Rete che chiedono ledi Domenicoda commissario per l’emergenza Coronavirus. Un numero massiccio che ha mandato letteralmente in tilt il sito dell’associazione che ha promosso l’iniziativa. Motivo dellaon, il clamoroso conflitto d’interessi che vedecommittente di vaccini nei quali lui stesso ha investito (81 milioni di euro) come ad di Invitalia. Tra commissario e ad Invitalia, un ruolo di troppo A svelare il conflitto d’interessi l’associazione Luca Coscioni. Chi dirige il piano vaccinale è, infatti, allo stesso tempo l’amministratore delegato di Invitalia. L’investimento in Reithera Srl, del quale Invitalia ha appena acquistato il 30% per 81 milioni di euro di soldi pubblici, solleva una ...

