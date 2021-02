Dieci anni da quel 1° febbraio, quando iniziai a dirigere Bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non sta mai fermo. Questo giornale una ne pensa e cento ne fa. Nonostante tante difficoltà. Che a Dieci anni esatti dall’avvio della mia direzione voglio raccontarvi. Insieme alle reazioni un po’ pazze e un po’ testone che hanno consentito di imparare dai problemi e crescere anche grazie a loro. Fine del 2010. Dopo due anni di vita, appena balbettante, Bergamonews già stava per concludere la propria avventura. Problemi economici (fedeli compagni di viaggio, ché non è facile offrire informazione di qualità gratis) e tensioni di vario tipo stavano spegnendo i server. Poi l’estremo tentativo di rianimazione, come quando in sala operatoria i medici usano scariche elettriche per ripristinare il ritmo cardiaco. Un taglio alla redazione già sparuta, un taglio agli stipendi. Parola d’ordine: non spendere. Per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non sta mai fermo. Questo giornale una ne pensa e cento ne fa. Nonostante tante difficoltà. Che aesatti dall’avvio della mia direzione voglio raccontarvi. Insieme alle reazioni un po’ pazze e un po’ testone che hanno consentito di imparare dai problemi e crescere anche grazie a loro. Fine del 2010. Dopo duedi vita, appena balbettante,già stava per concludere la propria avventura. Problemi economici (fedeli compagni di viaggio, ché non è facile offrire informazione di qualità gratis) e tensioni di vario tipo stavano spegnendo i server. Poi l’estremo tentativo di rianimazione, comein sala operatoria i medici usano scariche elettriche per ripristinare il ritmo cardiaco. Un taglio alla redazione già sparuta, un taglio agli stipendi. Parola d’ordine: non spendere. Per ...

