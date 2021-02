Covid, Sileri interviene a Live non è la D’Urso: “Ci vorrà del tempo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Viceministro Pierpaolo Sileri è intervenuto nel salotto di Live non è la D’Urso per parlare ancora di Covid-19. Il politico raccomanda molta cautela. Si parla sempre di pandemia globale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Viceministro Pierpaoloè intervenuto nel salotto dinon è laper parlare ancora di-19. Il politico raccomanda molta cautela. Si parla sempre di pandemia globale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su Blog.it.

La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - AlbanoNicola : @sabrimaggioni @fracchio_ Ieri Giletti faceva il capo banda dell'infame aggressione da teppista di strada 4 contro… - _A_mors : RT @_A_mors: ????#Covid19, scontro #Sileri- Dott Mariano Amici: cosa sta succedendo 'Nel gruppo che coordino di medici, che segue 6mila pazi… - MaKiSan43 : RT @QAin51404808: Questa è la dolorosa testimonianza di una figlia che ha perso il padre a marzo 2020 perché i #protocollisbagliati dell'OM… - bernattore : RT @AretusaMoro: @RRobitt2011 E' quello che Sileri vuol far radiare dall'ordine dei medici. Siamo al paradosso. Il dottore si deve giustifi… -