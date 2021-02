Covid, Italia quasi tutta gialla da oggi. Walter Ricciardi: “E’ un problema” (Di lunedì 1 febbraio 2021) quasi tutta Italia è in zona gialla da oggi. Restrizioni più morbide per i cittadini ma, per Walter Ricciardi, questo “è un problema” L’Italia è quasi tutta in zona gialla a partire da oggi. Dunque, restrizioni più morbide per i cittadini, dopo la stretta di Natale. Restano in zona arancione soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 febbraio 2021)è in zonada. Restrizioni più morbide per i cittadini ma, per, questo “è un” L’in zonaa partire da. Dunque, restrizioni più morbide per i cittadini, dopo la stretta di Natale. Restano in zona arancione soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

