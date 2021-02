Covid in Lombardia, Bertolaso sarà il coordinatore della campagna vaccinale di ‘massa’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Guido Bertolaso coordinatore della campagna vaccinale di ‘massa’ in Lombardia. La decisione è stata presa da Letizia Moratti. MILANO – Guido Bertolaso coordinatore della campagna vaccinale di massa in Lombardia. La Regione, dopo un lungo confronto, ha deciso di affidarsi all’ex capo della Protezione Civile per la seconda fase delle somministrazioni delle dosi. La comunicazione ufficiale, almeno secondo quanto scritto dall’AdnKronos, è attesa per martedì 2 febbraio in una conferenza stampa. Bertolaso avrebbe già incontrato il presidente Fontana e l’assessore Moratti per iniziare a programmare il tutto. La scelta di Letizia ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Guidodiin. La decisione è stata presa da Letizia Moratti. MILANO – Guidodi massa in. La Regione, dopo un lungo confronto, ha deciso di affidarsi all’ex capoProtezione Civile per la seconda fase delle somministrazioni delle dosi. La comunicazione ufficiale, almeno secondo quanto scritto dall’AdnKronos, è attesa per martedì 2 febbraio in una conferenza stampa.avrebbe già incontrato il presidente Fontana e l’assessore Moratti per iniziare a programmare il tutto. La scelta di Letizia ...

RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigienici rapidi. Approvato accordo tra Lombardia… - Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - RegLombardia : #LNews A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.… - marchese_il : RT @EugenioCardi: #PresaDiretta: in #Lombardia medici ed infermieri che criticano la gestione della questione #Covid_19 della Regione subis… - ACrapttell : RT @EugenioCardi: #PresaDiretta: in #Lombardia medici ed infermieri che criticano la gestione della questione #Covid_19 della Regione subis… -