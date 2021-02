Coprifuoco violato per una passeggiata: sanzioni a una coppietta e a due amici, le multe ammontano a 1.600 euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) PESARO Una coppia di fidanzatini e due amici sorpresi in giro per la città oltre l'orario consentito. L'incontro costa caro, 400 euro a testa. Nella notte di sabato i poliziotti della Questura di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) PESARO Una coppia di fidanzatini e duesorpresi in giro per la città oltre l'orario consentito. L'incontro costa caro, 400a testa. Nella notte di sabato i poliziotti della Questura di ...

lesathscorpio : violato coprifuoco per giusta causa ma mi sentivo una criminale comunque, che ansia - LuciaStigliano3 : Ho violato il coprifuoco ,ho tracce di sangue nell'alcool e sto senza mascherina....praticamente il pericolo pubblico n.1 - roastedbff : In tutto questo il Benno lo vogliamo multare almeno per aver violato il coprifuoco? #chilhavisto - Lukyluke311 : Paesi Bassi - A Geleen e Limburgo gli imprenditori sono furiosi con la polizia che li ha multati per aver violato i… - Pietro_Otto : RT @HubertBrowns: @Pietro_Otto Non so dove sia, probabilmente in Europa. Un normale cittadino che magari ha violato il coprifuoco serale, a… -