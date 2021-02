Carnevali: 'Scamacca alla Juve? No, resta al Genoa' (Di lunedì 1 febbraio 2021) "La situazione è contorta, noi lo vorremmo riportare al Sassuolo, ma deve liberarsi dal Genoa. Non è facile perché la situazione è ingarbugliata, tutto potrebbe rimanere così come è" . Queste le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021) "La situazione è contorta, noi lo vorremmo riportare al Sassuolo, ma deve liberarsi dal. Non è facile perché la situazione è ingarbugliata, tutto potrebbe rimanere così come è" . Queste le ...

forumJuventus : (TS) Scamacca : ieri altro incontro Paratici-Carnevali. La punta potrebbe essere il colpo last-minute in casa Juve-… - DiMarzio : #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad d… - GIUSPEDU : RT @AlfredoPedulla: #Carnevali a #Sportitalia: “#Scamacca può anche restare al #Genoa”. Il #Parma si defila e va su #Pelle. #Callejon resta… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad del #Sassuo… - ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'De Zerbi resta con noi. Scamacca? Resta al Genoa per adesso ma lo rivogliamo' -… -