Can Yaman fidanzata il mazzo di fiori per lei che non ti aspetti (Di lunedì 1 febbraio 2021) . Can Yaman, attore turco di Daydreamer, fa un gesto inaspettato per la sua fidanzata. Un gesto che è stato paparazzato e che ormai dimostra quanto tra Can e la sua presunta fidanzata Diletta Leotta ci sia amore e passione. E’ stata la stessa Diletta Leotta che da Milano, dove vive e e lavora, è corsa a Roma per incontrare il suo nuovo amore, l’attore turco di Daydreamer Can Yaman. Una fuga d’amore, potremmo definirla, L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di lunedì 1 febbraio 2021) . Can, attore turco di Daydreamer, fa un gesto inaspettato per la sua. Un gesto che è stato paparazzato e che ormai dimostra quanto tra Can e la sua presuntaDiletta Leotta ci sia amore e passione. E’ stata la stessa Diletta Leotta che da Milano, dove vive e e lavora, è corsa a Roma per incontrare il suo nuovo amore, l’attore turco di Daydreamer Can. Una fuga d’amore, potremmo definirla, L'articolo proviene da ChieChiera.it.

tropasuka : RT @BHaitam1: ??????:Mediaset acquista Matrimonio a sorpresa con #CanYaman? Dopo Daydreamer e Bay Yanlis, serie tv che andrà in onda a… - Assuntaaiforne1 : RT @_dani_ta_6: I ricordi sono fotografie che non puoi strappare. ? Tbt. ?CAN YAMAN ? #CanYaman ??? - TafuniMina : RT @Daffodi37351887: @MariaCr05574081 @MariaCr78401813 @CrupiLoredana @sonjpardo @sissi17289700 @Valenti90500874 @moraf_77 @AnnaMar42166048… - Francy77127184 : RT @Cinzy08_: per la parola 'libido'.. Gli avete buttato Merda su merda, avete disprezzato il suo ultimo lavoro... Per voi Can Yaman era un… - Stefani13026980 : No rimangano eterne e catturano un emozione la sua can Yaman -