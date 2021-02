(Di lunedì 1 febbraio 2021) Potrebbe non essere ancora chiuso ildella. Secondo quanto affermato da Sportitalia, il passaggio di Alberto Cerri, ex attaccante bianconero, al Genoa dal Cagliari sarebbe saltato, poiché Gianluca Scamacca resterà al Genoa. LEGGI ANCHE:, bagarre Rugani: sorpasso al fotofinish Proprio Alberto Cerri potrebbe essere proposto allasecondo quanto raccolto da Sportitalia. Vedremo dunque se i bianconeri decideranno di affondare sullapista, in questo momento apparentemente l’unica rimasta in piedi. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, la Juve avrebbe chiuso il proprio mercato e dunque l’ipotesi Cerri dovrebbe rimanere tale. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - tuttosport : #Juve, #Khedira ai saluti: riparte dall'#Hertha - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - zazoomblog : Calciomercato Juventus possibile colpo last minute: proposta una punta - #Calciomercato #Juventus #possibile - Roberta_Siro : RT @GiovaAlbanese: #Rugani al #Cagliari fatta ? #calciomercato #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Emanuele Pecorino è un calciatore della. Questo è quanto si evince dalla sezionesul sito ufficiale della Lega di Serie A , che raccoglie i trasferimenti basati sui contratti depositati in Lega. Adesso si attendono i ...Mancherebbero gli ultimi dettagli per concludere l'operazione Daniele Rugani,"Non vedo l'ora di tornare in campo e mi sento bene fisicamente - ha continuato l'ormai ex centrocampista della Juventus, parlando ai canali del club tedesco - vorrei aiutare la squadra con l ...Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. "Ci deve essere grande rispetto nei confronti di una formazione molto for ...