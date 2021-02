Calabria: no ad inutile show Raggi alla Camera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Forza Italia e’ impegnata in prima linea nella battaglia per attribuire a Roma quei poteri e quelle risorse che possano metterla in condizione di competere con le altre capitali europee. Questo percorso, pero’, non ha nulla a che fare con l’inutile show che si intendeva concedere al sindaco Raggi nella commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati”. Cosi’ la vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Forza Italia Annagrazia Calabria replicando alle dichiarazioni del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. “Chiediamo da tempo, inascoltati, di completare l’attuazione della Legge per Roma Capitale voluta dal governo Berlusconi nel 2009, che prevede uno status giuridico-amministrativo e fondi adeguati per la Capitale. E insistiamo ancora affinche’ si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Forza Italia e’ impegnata in prima linea nella battaglia per attribuire a Roma quei poteri e quelle risorse che possano metterla in condizione di competere con le altre capitali europee. Questo percorso, pero’, non ha nulla a che fare con l’che si intendeva concedere al sindaconella commissione Affari Costituzionali delladei Deputati”. Cosi’ la vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Forza Italia Annagraziareplicando alle dichiarazioni del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. “Chiediamo da tempo, inascoltati, di completare l’attuazione della Legge per Roma Capitale voluta dal governo Berlusconi nel 2009, che prevede uno status giuridico-amministrativo e fondi adeguati per la Capitale. E insistiamo ancora affinche’ si ...

