Airbnb, ecco le 10 case più amate in assoluto su Instagram (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inutile girarci troppo intorno: le restrizioni degli ultimi mesi non hanno fatto altro che alimentare a dismisura la nostra voglia di viaggiare. Lo sa bene anche Airbnb, il celebre portale di affitti a breve termine, che in attesa di poter riprendere il consueto tran tran di vacanze e weekend fuori porta ha pensato di spulciare i propri profili social, alla ricerca delle case più amate del mondo di Instagram. Il risultato è un vero e proprio itinerario in digitale, che parte dalla Francia del Sud e approda fino al Cile, facendo tappa anche nel nostro Paese, e per la precisione a Firenze. ecco allora le 10 case di Airbnb con più like su Instagram in assoluto. 1) Stone CottageSaint Victor la Coste, Francia È in assoluto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inutile girarci troppo intorno: le restrizioni degli ultimi mesi non hanno fatto altro che alimentare a dismisura la nostra voglia di viaggiare. Lo sa bene anche, il celebre portale di affitti a breve termine, che in attesa di poter riprendere il consueto tran tran di vacanze e weekend fuori porta ha pensato di spulciare i propri profili social, alla ricerca dellepiùdel mondo di. Il risultato è un vero e proprio itinerario in digitale, che parte dalla Francia del Sud e approda fino al Cile, facendo tappa anche nel nostro Paese, e per la precisione a Firenze.allora le 10dicon più like suin. 1) Stone CottageSaint Victor la Coste, Francia È in...

vogue_italia : Ecco come partecipare alla lezione di @ashleygraham e @airbnb_it dedicata al self-care, la nuova disciplina del vol… - LessIsSexy : Da @Airbnb a XE Currency: ecco le 15 #app per me indispensabili in viaggio e in vacanza #LessIsSexy #viaggiare… - siviaggia : Se vi siete fidanzati durante la pandemia, quest'anno #sanvalentino ve lo regala @airbnb_it ????????????. Ecco cosa c'è… - TheItalianTimes : #Airbnb per #SanValentino 2021 ha lanciato il concorso “Amore in Lockdown” per vincere un #soggiorno in baite e abi… - LessIsSexy : Viaggiare di casa in casa? Ecco come funziona #Airbnb! @italiani_host @gloriavanni #LessIsSexy #CasaBonitaMenorca… -