200 giovani in un locale in zona arancione: la capienza era di 80 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ammassati in un locale con capienza assai ridotta, i giovani sono stati tutti identificati dalle forze dell'ordine. Carabinieri (Facebook)Una festa con 200 ragazzi in piena zona arancione. E' successo ad Ortisei, in provincia di Bolzano. Le forze dell'ordine nel corso di un controllo presso il locale in questione si sono trovati di fronte una scena assolutamente inimmaginabile. I ragazzi, tutti ammassati nel locale, che in condizioni normali avrebbe potuto ospitare massimo 80 persone, erano li senza chiaramente rispettare alcuna misura di sicurezza. Nel totale disprezzo di ogni regola che garantisse protezione a se stessi e agli altri. Le procedure di identificazione di tutti i giovani presenti hanno richiesto parecchie ore.

