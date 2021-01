Viale Brianza, incidente tra bus Atm e auto: tre finiscono in ospedale (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gennaio 2021 - Tre persone sono finite in ospedale - un uomo e due ragazze - ma non sono in gravi condizioni. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gennaio 2021 - Tre persone sono finite in- un uomo e due ragazze - ma non sono in gravi condizioni. E' questo il bilancio di unstradale avvenuto la scorsa notte a ...

DBenedectus : Lo schianto è avvenuto verso le 2.30 della scorsa notte in viale Brianza all'angolo con via Soperga. Il pullman dop… - MilanoSpia : Milano, maxi incidente in viale Brianza: scontro tra bus e più auto - piepol49 : Milano, incidente in viale Brianza: maxi schianto tra un bus Atm e diverse auto - RedazioneLaNews : #Milano Milano, incidente in viale Brianza: maxi schianto tra un bus Atm e diverse auto - discoradioIT : ??#Milano, incidente in viale Brianza: maxi schianto tra un bus Atm e diverse auto -