Sci: CdM, Kristoffersen vince slalom Chamonix, settimo Razzoli (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il norvegese Henrik Kristoffersen si è imposto nello slalom di Chamonix, dopo il primo posto nella prima manche, ed ha ottenuto la seconda vittoria in stagione. Secondo posto per lo svizzero Ramon Zenhaeusern e il connazionale Sandro Simone, protagonista di una seconda manche da incorniciare dal 30esimo al terzo posto finale. Quarto posto per l'austroaco Adrian Pertl, quinto il francese Victor Muffat-Jeandet e sesto Marco Schwarz. Si torna a rivedere l'Italia nelle zone alte della classifica grazie all'ottima secondo manche di Giuliano Razzoli che chiude settimo e Manfred Moelgg ottavo, mentre chiude 13esimo Alex Vinatzer e 21esimo Simon Maurberger. Solo 28esimo dopo il nono posto della prima manche Stefano Gross. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il norvegese Henriksi è imposto nellodi, dopo il primo posto nella prima manche, ed ha ottenuto la seconda vittoria in stagione. Secondo posto per lo svizzero Ramon Zenhaeusern e il connazionale Sandro Simone, protagonista di una seconda manche da incorniciare dal 30esimo al terzo posto finale. Quarto posto per l'austroaco Adrian Pertl, quinto il francese Victor Muffat-Jeandet e sesto Marco Schwarz. Si torna a rivedere l'Italia nelle zone alte della classifica grazie all'ottima secondo manche di Giulianoche chiudee Manfred Moelgg ottavo, mentre chiude 13esimo Alex Vinatzer e 21esimo Simon Maurberger. Solo 28esimo dopo il nono posto della prima manche Stefano Gross.

TV7Benevento : Sci: CdM, Kristoffersen vince slalom Chamonix, settimo Razzoli... - MirkoEfoglia : Sci Alpino?? CDM SuperG (F) Garmisch???? Rinviato a domani ore 10:50, le previsioni per lunedì non dovrebbero essere… - TV7Benevento : Sci: CdM, superg femminile di Garmisch rinviato a domani per nebbia... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Cdm donne, superG di Garmisch rinviato alle 13.30 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Cdm donne, superG di Garmisch rinviato alle 13.30 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci CdM Sci: CdM, superg femminile di Garmisch rinviato a domani per nebbia

Il super gigante femminile di Garmisch valido per la Coppa del Mondo è rinviato a domani, lunedì 1 febbraio, a causa della nebbia.

Diretta Super - G Garmisch/ Streaming video Rai: partenza rinviata alle ore 13.30

Per assistere al Super - G, bis di Garmisch per lo sci femminile, dunque si dovrà attendere ancora un poco e fare tutti gli scongiuri perchè tra qualche ora finalmente la nebbia si diradi sulla ...

Sci: cdm; Gut vince superG Garmisch, Goggia quarta ANSA Nuova Europa Sci: CdM, superg femminile di Garmisch rinviato a domani per nebbia

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il super gigante femminile di Garmisch valido per la Coppa del Mondo è rinviato a domani, lunedì 1 febbraio, a causa della nebbia.

Sci: Cdm donne, superG Garmisch rinviato alle 13.30

PARTENKIRCHEN, 31 GEN - L'inizio del 2/o superG di Cdm donne di Garmisch e' stato rinviato dalle ore 11,30 alle 13.30 Sulla pista , con temperature di qualche grado sopra lo zero, c'è' nebbia con un l ...

Il super gigante femminile di Garmisch valido per la Coppa del Mondo è rinviato a domani, lunedì 1 febbraio, a causa della nebbia.Per assistere al Super - G, bis di Garmisch per lofemminile, dunque si dovrà attendere ancora un poco e fare tutti gli scongiuri perchè tra qualche ora finalmente la nebbia si diradi sulla ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il super gigante femminile di Garmisch valido per la Coppa del Mondo è rinviato a domani, lunedì 1 febbraio, a causa della nebbia.PARTENKIRCHEN, 31 GEN - L'inizio del 2/o superG di Cdm donne di Garmisch e' stato rinviato dalle ore 11,30 alle 13.30 Sulla pista , con temperature di qualche grado sopra lo zero, c'è' nebbia con un l ...