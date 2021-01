Rivaldo: “Messi? Partenza inevitabile, il Barcellona avrebbe dovuto cederlo prima” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il precedente allenatore ha commesso un errore, Messi avrebbe dovuto essere ceduto quando ancora aveva un contratto. avrebbero dovuto fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, incassando quindi 100 milioni di euro. Ora la sua Partenza è inevitabile. È doloroso vedere un giocatore come lui lasciare il club in un momento così delicato dal punto di vista economico“. Questo è il giudizio di Rivaldo, ex calciatore brasiliano ed esponente blaugrana tra il 1997 e il 2002. Il talento verdeoro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Nacional, pungendo il Barcellona sulle scelte relative alla situazione legata a Lionel Messi, ‘incatenato’ controvoglia a un club che gli ha offerto ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) “Il precedente allenatore ha commesso un errore,essere ceduto quando ancora aveva un contratto.rofare qualcosa di simile a ciò che ha fatto il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, incassando quindi 100 milioni di euro. Ora la sua. È doloroso vedere un giocatore come lui lasciare il club in un momento così delicato dal punto di vista economico“. Questo è il giudizio di, ex calciatore brasiliano ed esponente blaugrana tra il 1997 e il 2002. Il talento verdeoro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Nacional, pungendo ilsulle scelte relative alla situazione legata a Lionel, ‘incatenato’ controvoglia a un club che gli ha offerto ...

