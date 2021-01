Renate-Grosseto: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Renate-Grosseto, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 21° giornata del campionato di Serie C – Girone A IL MOMENTO DEL Renate La sconfitta di lunedì contro il Como di Giacomo Gattuso è stata una brutta botta per gli uomini di Aimo Diana che dopo 12 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 3 pareggi) hanno riassaporato l’amaro gusto di una sconfitta che mancava addirittura dallo 0-2 contro il Livorno del 25 ottobre (7° giornata). Una striscia di risultati utili consecutivi che aveva permesso ai nerazzurri, fino ad una settimana fa, di occupare il 1° posto in classifica nel girone A. La disfatta contro i comaschi ha infatti fatto scivolare al 2° posto i brianzoli che ora devono iniziare a guardarsi le spalle dall’Alessandria che, dopo aver sconfitto 1-2 l’Olbia domenica scorsa, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 21° giornata del campionato di Serie C – Girone A IL MOMENTO DELLa sconfitta di lunedì contro il Como di Giacomo Gattuso è stata una brutta botta per gli uomini di Aimo Diana che dopo 12 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 3 pareggi) hanno riassaporato l’amaro gusto di una sconfitta che mancava addirittura dallo 0-2 contro il Livorno del 25 ottobre (7° giornata). Una striscia di risultati utili consecutivi che aveva permesso ai nerazzurri, fino ad una settimana fa, di occupare il 1° posto in classifica nel girone A. La disfatta contro i comaschi ha infatti fatto scivolare al 2° posto i brianzoli che ora devono iniziare a guardarsi le spalle dall’Alessandria che, dopo aver sconfitto 1-2 l’Olbia domenica scorsa, ha ...

GrossetoSport : RT @GrossetoSport: New post (Aspettando Renate-Grosseto, il girone 'A' regala sorprese nel 21^ turno di campionato) has been published on G… - GrossetoSport : New post (Aspettando Renate-Grosseto, il girone 'A' regala sorprese nel 21^ turno di campionato) has been published… - GazzettinoL : Serie C 21a giornata Gir A 1-2 Olbia-Alessandria Lecco-Livorno Albinoleffe-Pergolettese Piacenza-Pontedera ProV… - GrossetoSport : New post (Renate-Us Grosseto, mister Magrini convoca 23 biancorossi (inclusi Chiorra e Stijepovic)) has been publis… - GrossetoSport : New post (Serie C, al via il 21^ turno di campionato. Il Grosseto atteso dal Renate) has been published on Grosseto… -