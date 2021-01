“Nella seconda ondata Covid 50 mila morti, 1 su 5 in Lombardia” (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi 50 mila vittime: 49.274, per la precisione. Sono i decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre a oggi. Uno su cinque in Lombardia, secondo quanto rilevato dall’Istituto superiore di Sanità nel report ‘Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia’. L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid è 81 anni. Le donne decedute sono 37.295 (43,7%) mentre l’età mediana dei pazienti deceduti positivi è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (48 anni). Le donne decedute dopo aver contratto l’infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 86 anni – uomini 80 anni). L’età media dei decessi settimanali è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi 50vittime: 49.274, per la precisione. Sono i decessi perin Italia durante ladell’epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre a oggi. Uno su cinque in, secondo quanto rilevato dall’Istituto superiore di Sanità nel report ‘Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia’. L’età media dei pazienti deceduti e positivi alè 81 anni. Le donne decedute sono 37.295 (43,7%) mentre l’età mediana dei pazienti deceduti positivi è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (48 anni). Le donne decedute dopo aver contratto l’infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 86 anni – uomini 80 anni). L’età media dei decessi settimanali è ...

