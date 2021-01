"Il massimo esponente del Pd è Conte". Concita De Gregorio umilia (ancora) Zingaretti: è rissa a sinistra (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo il botta e risposta con Nicola Zingaretti, Concita De Gregorio rincara la dose. E lo fa durante la puntata del 31 gennaio di Che Tempo Che Fa. "In questa crisi - ha esordito la firma di Repubblica nel salotto di Rai 3 - tra le tantissimi cose incomprensibili c'è che Conte sia diventato il candidato del Partito Democratico, cioè il massimo esponente". Una vera e propria frecciatina al segretario del Pd rilasciata davanti alle telecamere di Fabio Fazio. Ieri la De Gregorio ha pubblicato un articolo che ha mandato su tutte le furie il dem. "È gentilissimo, va detto - premetteva prima di andarci giù pesante -. Leale, tanto una brava persona. E però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l'uscita e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo il botta e risposta con NicolaDerincara la dose. E lo fa durante la puntata del 31 gennaio di Che Tempo Che Fa. "In questa crisi - ha esordito la firma di Repubblica nel salotto di Rai 3 - tra le tantissimi cose incomprensibili c'è chesia diventato il candidato del Partito Democratico, cioè il". Una vera e propria frecciatina al segretario del Pd rilasciata davanti alle telecamere di Fabio Fazio. Ieri la Deha pubblicato un articolo che ha mandato su tutte le furie il dem. "È gentilissimo, va detto - premetteva prima di andarci giù pesante -. Leale, tanto una brava persona. E però ogni volta che inciampa esita traccheggia, tira fuori dalla tasca un foglietto da leggere, non trova l'uscita e ...

