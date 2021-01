Covid, i numeri della seconda ondata: 50mila decessi, uno su 5 in Lombardia (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella prima fase della pandemia, quella tra marzo e maggio, le vittime erano state 32.278. Età media delle vittime 81 anni, soltanto l'1% sotto i 50: tutti dati del rapporto Iss sui pazienti deceduti Leggi su today (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella prima fasepandemia, quella tra marzo e maggio, le vittime erano state 32.278. Età media delle vittime 81 anni, soltanto l'1% sotto i 50: tutti dati del rapporto Iss sui pazienti deceduti

