Atalanta | Pasalic | «Ho sofferto tanto Gomez? Non è più con noi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Marioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: le parole del centrocampista dell’Mario, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24– «Non è più qua, gli auguro il meglio. Dobbiamo guardare avanti, oggi non è andata come in Coppa Italia. Siamo stati poco concentrati alla fine, potevamo anche pareggiare ma ora guardiamo avanti alla Coppa Italia che è un grande obiettivo». RIENTRO – «Ero più di due mesi fuori, ho. Ero tranquillo per come vedevo giocare la squadra, con tante vittorie. Speravo di tornare con un rientro migliore ma guardiamo avanti». Leggi su Calcionews24.com