Tevez e il futuro di Messi | “Sua situazione difficile L’età avanza e la squadra non lo aiuta…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lunga intervista di Carlosriportata da Marca in cui l'Apache del Boca Juniors si sofferma anche su Lionel, numero 10 del Barcellona e della Nazionale argentina. L'ex Juventus ha parlato del destino de La Pulce, molto chiacchierata in ottica calciomercato in vista della prossima stagione.: "L'etàe lanon lo aiuta..."caption id="attachment 933657" align="alignnone" width="751"(getty images)/captionNon fa giri di paroleper parlare del connazionale: "Non c'è nulla di piùquanto ti stai avvicinando ad una certa età e ti accorgi che ormai ti è rimasto solo un po' di carriera da calciatore", ha esordito l'Apache. "E soprattutto vedi che la tuanon ti ...