Sampdoria-Juventus | le probabili scelte di Pirlo | in campo la formazione tipo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Poco meno di sei ore e sarà di nuovo campionato per la, che alle 18 affronterà lanella Marassi blucerchiata nella prima giornata del girone di ritorno. Una sfida senza margini di errore per la squadra di Andrea, desiderosa di tornare a Torino con tre punti preziosissimi che permetterebbe alla Vecchia Signora di rimanere agganciata al treno scudetto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Avversaria di turno, laallenata da Claudio Ranieri, tecnico molto esperto e che sa preparare questodi partite nel migliore dei modi. LEGGI ANCHE: Calciomercato, affare fatto: doppio scambio con l'Atalanta L’esultanza dei giocatori bianconeri durante ...

Torino " Spiccanel sabato calcistico televisivo: la partita di Marassi si gioca alle 18 davanti alle telecamere di Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni affiancato da Luca ...Commenta per primo Questa mattina laha svolto l'allenamento di rifinitura pre -sul campo 2 del 'Mugnaini'. Un solo giocatore a parte: Manolo Gabbiadini, alle prese con il suo iter di recupero. Claudio Ranieri al ...