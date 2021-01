Phisikk du role – Occhio a chi sogna il partito di Conte

(Di sabato 30 gennaio 2021) Diciamola tutta: nella vicenda della crisi di governo gli unici gesti comprensibili da una mente limpida e non turbata da folle di retropensieri in conflitto fra loro, sono quelli del Capo dello Stato. Il mandato esplorativo a Fico è impeccabile: dopo il primo giro di consultazioni con i gruppi parlamentari, Mattarella ha registrato che la maggioranza a sostegno diII potenzialmente ancora ci sarebbe, per quanto confermata solo nei vecchi numeri che consegnarono la golden share a Renzi (perché i responsabili-costruttori-europeisti e quant’altro sono riciclaggi di chi già c’è e non aggiungono un unghia laddove occorrerebbe parecchio di più). Di qui il coerente incarico al Presidente della Camera, che da quell’area politica venne indicato alla terza carica della Repubblica. Dopo il rapido giro di Fico, allora, si passerà al reincarico diper ...

