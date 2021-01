Parma, D’Aversa: “Napoli partita dura, dobbiamo andare in campo al 100%. Niente è impossibile” (Di sabato 30 gennaio 2021) Parma, il tecnico D'Aversa ha detto che col Napoli è una partita dura, quindi dovranno scendere in campo al 100% perché tutto può succedere. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 30 gennaio 2021), il tecnico D'Aversa ha detto che colè una, quindi dovranno scendere inalperché tutto può succedere. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_SiGonfiaLaRete : #Parma, D’Aversa: “Non abbiamo dubbi sul valore del #Napoli. #Gattuso sulla graticola? Non lo so, ma…” - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - I 24 convocati di D'Aversa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - I 24 convocati di D'Aversa - ParmaLiveTweet : Napoli-Parma, i convocati di D'Aversa: ci sono Man e Zagaritis, non Bani. Assente Inglese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - I 24 convocati di D'Aversa -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa VIDEO - Roma-Parma, giallorossi in campo con una patch per Ennio Morricone Il Romanista