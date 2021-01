Inter Benevento 1-0 LIVE: fine primo tempo – INTERVALLO (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Benevento si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Benevento 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 6? GOL DELL’Inter – Calcio di punizione battuto da Eriksen, Ranocchia non trova l’impatto con la palla, ma alle sue spalle Improta corregge la traiettoria quanto basta per mette fuori causa Montipò 10? Chance per l’Inter – Coast-to-coast di Barella, che dopo un bel disimpegno a centrocampo conduce il pallone per una quarantina di metri, sbagliando però la rifinitura ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 6? GOL DELL’– Calcio di punizione battuto da Eriksen, Ranocchia non trova l’impatto con la palla, ma alle sue spalle Improta corregge la traiettoria quanto basta per mette fuori causa Montipò 10? Chance per l’– Coast-to-coast di Barella, che dopo un bel disimpegno a centrocampo conduce il pallone per una quarantina di metri, sbagliando però la rifinitura ...

