Iannone torna in sella su una Supermotard: 'So ancora cambiare le marce..' (Di sabato 30 gennaio 2021) Andrea Iannone torna in sella. Solo per diletto, ovviamente, visto che sta scontando 4 anni di sospensione dall'attività agonistica per la condanna per violazione delle norme antidoping inflittagli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Andreain. Solo per diletto, ovviamente, visto che sta scontando 4 anni di sospensione dall'attività agonistica per la condanna per violazione delle norme antidoping inflittagli ...

infoitsport : Andrea Iannone torna in moto: in pista sulle motard con Romano Fenati [VIDEO] - voloblu : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Iannone torna in pista: 'Non ho dimenticato come si guida' - Motorsport_IT : #MotoGP | Iannone torna in pista: 'Non ho dimenticato come si guida' - TUTTOB1 : UFFICIALE - Salernitana, torna Iannone dal Foggia - GabrieleMucelli : #Calciomercato #Foggia: Ufficiale Carmine Iannone lascia il @CalcioFoggiaoff e torna anticipatamente alla @OfficialUSS1919! ????@foggiagol -