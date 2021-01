Due giovani fratelli | lo stesso tragico destino | “addio piccolo ribelle”

Leggi su chenews

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lodel fratello maggiore, un incidente stradale gli toglie la vita ad un mese dal compiere 20 anni. giacomo truiniCome in una trama scritta da chissà quale strana penna. Moriressimi, nellomodo, allo sboccare della vita e dei sogni. Giacomo avrebbe compiuto 20 anni a fine febbraio, ma ilha deciso di spezzare ogni speranza. Dicono che abbia perso il controllo della sua auto per avitare un cane presente sulla carreggiata. Il terribile schianto contro un albero non gli ha dato scampo. Oggi sono in molti a piangere quel “ragazzo” dal ciuffo color buondo cenere. Giacomo Truini si era diplomato lo scorso anno al Liceo Tecnologico Itis Marconi di Latina. Erano le 20 di venerdì 29 gennaio, era ormai a ...