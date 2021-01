10 "kamikaze" pronti a far saltare tutto. Implosione nel M5s: i nomi e cognomi di chi potrebbe mollare Conte a brevissimo (Di sabato 30 gennaio 2021) La porta aperta a Matteo Renzi purché Giuseppe Conte rimanga premier non è piaciuta al Movimento 5 Stelle. Vito Crimi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, ha pronunciato quello che i dissidenti mai avrebbero voluto sentire. E così si preannunciano giorni tesissimi per i grillini. L'inferno è scoppiato nelle chat pentastellate. "Adesso abbiamo il problema dei matti" dicono ai piani alti di M5S in merito a quelli che il Messaggero chiama i "kamikaze". Coloro che, seguendo Alessandro Di Battista, potrebbero far saltare il governo giallorosso in men che non si dica. Si tratta di una decina di senatori e una ventina di deputati. Numeri altissimi soprattutto in Senato dove la maggioranza del premier vacilla in continuazione. "Allertiamo la base, rianimiamo i meet up, la gente è con noi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) La porta aperta a Matteo Renzi purché Giusepperimanga premier non è piaciuta al Movimento 5 Stelle. Vito Crimi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, ha pronunciato quello che i dissidenti mai avrebbero voluto sentire. E così si preannunciano giorni tesissimi per i grillini. L'inferno è scoppiato nelle chat pentastellate. "Adesso abbiamo il problema dei matti" dicono ai piani alti di M5S in merito a quelli che il Messaggero chiama i "". Coloro che, seguendo Alessandro Di Battista,ro faril governo giallorosso in men che non si dica. Si tratta di una decina di senatori e una ventina di deputati. Numeri altissimi sopratin Senato dove la maggioranza del premier vacilla in continuazione. "Allertiamo la base, rianimiamo i meet up, la gente è con noi e ...

