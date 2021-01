Uomini e Donne, Matteo sta prendendo in giro Sophie? Una segnalazione che spiazza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo di Uomini e Donne non interessato a Sophie Codegoni? Una segnalazione di Very Inutil People spiazza Matteo Ranieri sta continuando il suo percorso da corteggiatore a Uomini e Donne. Il ragazzo sta conoscendo meglio la tronista Sophie Codegoni, con la quale si è scambiato anche un bacio (senza mascherina). Una situazione che ha portato il suo rivale Giorgio Di Bonaventura a decidere quasi di voler abbandonare il trono. A quanto pare, però, è giunta una segnalazione su Matteo che potrebbe spiazzare il pubblico della trasmissione di Canale 5. La pagina Instagram di Very Inutil People, infatti, ha condiviso un messaggio di un utente, nel quale è scritto che ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021)dinon interessato aCodegoni? Unadi Very Inutil PeopleRanieri sta continuando il suo percorso da corteggiatore a. Il ragazzo sta conoscendo meglio la tronistaCodegoni, con la quale si è scambiato anche un bacio (senza mascherina). Una situazione che ha portato il suo rivale Giorgio Di Bonaventura a decidere quasi di voler abbandonare il trono. A quanto pare, però, è giunta unasuche potrebbere il pubblico della trasmissione di Canale 5. La pagina Instagram di Very Inutil People, infatti, ha condiviso un messaggio di un utente, nel quale è scritto che ...

