Shell è stata condannata per danni ambientali in Nigeria

Leggi su wired

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Versamento di petrolio in un fiume del Delta del Niger (foto: Yasuyoshi Chiba via Getty Images)La Corte d’appello dell’Aia ha emesso questa mattina un verdetto contro la filialena della, ritenendola responsabile dicausati dallo sversamento di petrolio nel Delta del Niger. La compagnia petrolifera dovrà pagare un risarcimento agli abitanti dei villaggi di Goi, Oruma e Ikot Ada Udo. Il caso è stato presentato alla corte dell’Aia nel 2008 dagli abitanti dei villaggi coinvolti, sostenuti dalla ongsta olandese Friends of the Earth. La sentenza dimostra che “le popolazioni dei paesi in via di sviluppo possono ottenere compensazione dalle multinazionali che le danneggiano”, ha detto il portavoce della Ong Donald Pols, a seguito della sentenza. Il versamento di ...