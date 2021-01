Sars-CoV-2, un nuovo software per l’analisi genomica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un nuovo strumento software per facilitare l’analisi del genoma del coronavirus Sars-CoV-2, l’agente patogeno che causa il Covid-19. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Bioinformatics. E’ il frutto del lavoro di un team di ricercatori dell’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dell’Università Aldo Moro di Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unstrumentoper facilitaredel genoma del coronavirus-CoV-2, l’agente patogeno che causa il Covid-19. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Bioinformatics. E’ il frutto del lavoro di un team di ricercatori dell’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dell’Università Aldo Moro di

istsupsan : ??'La proposta italiana per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della rispos… - istsupsan : ??#Covid_19, come funziona il sistema di calcolo dell'#Rt delle #Regioni? Con un algoritmo ?accessibile a tutti ?u… - RadioSienaTV : Diesse Diagnostica lancia il test SARS-CoV-2 'Neutralizing' - - ecomstation1 : @Mara0289 @claudiomontar non siamo certo noi ad aver raccomandato alla popolazione misure insufficienti come 1 metr… - ilmattinodisici : Sars-CoV-2, un nuovo software per l’analisi genomica -